Premier Lig temsilcisi Tottenham'dan 2023 yazında 95 milyon euro bonservis karşılığında Bundesliga ekibi Bayern Münih'e transfer olan Harry Kane, hakkında çıkan transfer haberlerine açıklık getirdi. Barcelona'nın, Robert Lewandowski'nin yerine İngiliz yıldızı alacağı iddia edilmişti.

Bayern Münih forması giyen Harry Kane'in sözleşmesinde yer alan '65 milyon euroluk serbest kalma maddesi'nin Ocak 2026'da devreye gireceği, bu fırsatı değerlendirmek isteyen Barcelona'nın, Robert Lewandowski'nin yerine yıldız golcü ile yaz transfer döneminde temaslara başlayacağı öne sürüldü. 32 yaşındaki santrfordan gündem olan transfer iddiasına cevap geldi.

Robert Lewandowski

"ACELE ETMEYE GEREK YOK"

Bild'e konuşan İngiliz golcü, "Kimseyle hiçbir iletişimim olmadı. Bayern Münih ile durumumu henüz konuşmamış olsak da kendimi burada çok rahat hissediyorum. Bu yüzden acele etmeye gerek yok. Bayern Münih'te gerçekten çok mutluyum. Bu sezondan sonra da herhangi bir şeyin değişmesi pek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Harry Kane

19 MAÇTA 24 GOL

Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki yıldız, bu sezon çıktığı 19 karşılaşmada 24 gol ve 3 asistlik performas sergiledi. Yıldız golcünün, Bayern Münih ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.

