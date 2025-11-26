Barcelona'nın, 25 Kasım Salı akşamı Chelsea ile yaptığı Şampiyonlar Ligi maçından önce takım otobüsünün saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Olayın etkisiyle sarsılan futbolcular, güvenlik gerekçeleriyle hemen havalimanına götürüldü. İngiliz polisi, manşetlere çıkan olayla ilgili soruşturma başlattı.

İspanyol devi Barcelona, 25 Kasım Salı günü Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında konuk olarak Chelsea'nin karşısına çıktı. İspanyol ekibi, 3-0'lık skorla rakibine ağır şekilde mağlup olurken; takımın maç öncesinde yaşadıkları 'yok artık' dedirtti. Barcelona takım otobüsünün Chelsea maçı öncesinde saldırıya çıktığı ortaya çıktı.

MIRROR: STADA GİDERKEN PUSU

İngiliz gazetesi Mirror'ın haberinde, "Barcelona resmi takım otobüsü, 25 Kasım Salı günü Londra'da oynanan Chelsea maçından önce Stamford Bridge stadına giderken pusuya düşürüldü" ifadesi kullanıldı.

Yaşanan olayda otobüsün bir camı kırıdı ve personel, maçtan sonra oyuncuları Gatwick Havalimanı'na hızlıca götürebilmek için otobüsü geçici olarak tamir etmek zorunda kaldı. Polis, yaşanan saldırı ile ilgili bir soruşturma başlattı. Olay sonrasında Barcelona'nın takım otobüsünün yanında polis araçlarının da olduğu görüldü.

DAHA ÖNCE DE BENZER TEHLİKE YAŞANMIŞTI

Barcelona takım otobüsüne Londra’da yapılan saldırının, kulübün daha önce yaşadığı bir başka tehlikeden sonra yaşandığı belirtiliyor. Adeta faciadan dönülen olayda Barcelona taraftarlarını taşıyan otobüs, Club Brugge maçına giderken yangın çıktığı için acil bir şekilde tahliye edilmişti. Maçtan birkaç saat önce otobüsün arka kısmında alevler ve kara dumanlar görülünce, araç otoyolda durdu. Taraftarlar yol kenarında beklerken; otobüsün arka bölümünün tamamen alev alıyordu. Yangının, taraftarların stada sokmaya veya oyuncuların kaldığı yerlerde kullanmayı düşündüğü hava fişeklerden dolayısıyla olduğu iddia ediliyor. Bu olaydan sonra Katalan devi, taraftarlara resmî açıklama yaparak ücretsiz servislerin yangın olayı yüzünden işlemeyeceğini, taraftarların kendi imkânlarıyla dönmesi gerektiğini duyurdu.

