UEFA Avrupa Ligi'nde 5'inci hafta heyecanı: İşte maç programı...
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 5'inci hafta maçları 27 Kasım Perşembe günü yapılacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak.
- 20.45'te başlayacak Fenerbahçe - Ferencvaros maçı Chobani Stadı'nda oynanacak.
- Avrupa Ligi'nde hafta içerisinde diğer önemli maçlar arasında Roma - Midtjylland, Aston Villa - Young Boys ve Porto - Nice yer alıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında 18 maç oynanacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, 27 Kasım Perşembe günü Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.45'te başlayacak.
Avrupa Ligi'nde haftanın programı şöyle:
20.45 Roma (İtalya) - Midtjylland (Danimarka)
20.45 Aston Villa (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)
20.45 Porto (Portekiz) - Nice (Fransa)
20.45 Viktoria Plzen (Çekya) - Freiburg (Almanya)
20.45 Fenerbahçe - Ferencvaros (Macaristan)
20.45 Feyenoord (Hollanda) - Celtic (İskoçya)
20.45 Lille (Fransa) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
20.45 PAOK (Yunanistan) - Brann (Norveç)
20.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Celta Vigo (İspanya)
23.00 Bologna (İtalya) - Salzburg (Avusturya)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - FCSB (Romanya)
23.00 Go Ahead Eagles (Hollanda) - Stuttgart (Almanya)
23.00 Genk (Belçika) - Basel (İsviçre)
23.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Lyon (Fransa)
23.00 Nottingham Forest (İngiltere) - Malmö (İsveç)
23.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Sturm Graz (Avusturya)
23.00 Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz)
23.00 Real Betis (İspanya) - Utrecht (Hollanda)