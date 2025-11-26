Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile 27 Kasım Perşembe günü yapacakları karşılaşmada ilk 11'de görev vereceği iki futbolcunun ismini verdi.

Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın TSİ 20.45'te oynanacak Fenerbahçe-Ferencvaros maçı öncesi basın toplantı düzenlendi. 40 yaşındaki teknik adam, Macar ekibi karşısında ilk 11'de yer alacak iki futbolcuyu açıkladı.

Domenico Tedesco

"LEVENT MERCAN OYNAYACAK"

İtalyan çalıştırıcı, "Levent Mercan görev alacak mı?" sorusuna, "Evet, Levent Mercan'ı yarın ilk 11'de görebiliriz" cevabını verdi.

Levent Mercan

"YİĞİT EFE'NİN SIRASI GELDİ"

Milan Skriniar'ın yanında stoperde kimin oynayacağı hakkında Tedesco, "Yiğit Efe'nin (Demir) sırası geldi. Genç ve güçlü bir Türk futbolcu, çok akıllı. Karagümrük'teki maçlarını izledim. Geçen sene TFF 1'inci Lig'de çok iyi maçlar oynadı. Maç ritmi henüz yok. Hata yaparsa affedeceğim. Önemli olan kafasının özgür olması ve Fenerbahçe'de oynamaktan keyif alması" ifadelerini kullandı.

GÖKHAN KARATAŞ

