Süper Lig'de kıran kıran yarış: Derbi öncesi zirvede işler kızıştı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasının kapanışında Başakşehir - Trabzonspor ve Konyaspor - Antalyaspor karşılaşmaları oynandı. Trabzonspor, Başakşehir'in büyük bölümünü 10 kişi oynadığı müsabakadan 4-3 galip ayrıldı. Konya'daki maçta ekipler sahadan birer puanla ayrıldı. Zirve yarışında lider Galatasaray ve ikinci sıradaki Fenerbahçe hata yapmazken derbi haftasına bir puan farkla girildi.
Trendyol Süper Lig'de 13. hafta 2 maçla sona erdi.
Ligde haftanın kapanış gününde Konyaspor ile Antalyaspor golsüz berabere kaldı. Trabzonspor ise Başakşehir'in büyük bölümünü 10 kişi oynadığı karşılaşmada deplasmanda rakibini 4-3 yendi.
Haftaya Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider giren Galatasaray, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-2 ile geçerken, takipçisi Fenerbahçe ise Rize deplasmanından 5-2 galip ayrıldı.
Sezonun 13. haftasının sonuçları, puan durumu ve 14. haftanın programı şöyle:
SONUÇLAR:
Zecorner Kayserispor-Gaziantep FK: 0-3
ikas Eyüpspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1-1
Galatasaray-Gençlerbirliği: 3-2
Göztepe-Kocaelispor: 0-0
Beşiktaş-Samsunspor: 1-1
Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: 1-2
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 2-5
TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor: 0-0
RAMS Başakşehir-Trabzonspor: 3-4
PUAN DURUMU:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|13
|10
|2
|1
|28
|8
|20
|32
|2.FENERBAHÇE
|13
|9
|4
|0
|30
|12
|18
|31
|3.TRABZONSPOR
|13
|8
|4
|1
|22
|11
|11
|28
|4.SAMSUNSPOR
|13
|6
|6
|1
|19
|12
|7
|24
|5.GÖZTEPE
|13
|6
|5
|2
|15
|6
|9
|23
|6.GAZİANTEP FK
|13
|6
|4
|3
|20
|20
|0
|22
|7.BEŞİKTAŞ
|13
|6
|3
|4
|22
|17
|5
|21
|8.CORENDON ALANYASPOR
|13
|3
|6
|4
|13
|14
|-1
|15
|9.TÜMOSAN KONYASPOR
|13
|4
|3
|6
|18
|20
|-2
|15
|10.KOCAELİSPOR
|13
|4
|3
|6
|11
|15
|-4
|15
|11.ÇAYKUR RİZESPOR
|13
|3
|5
|5
|16
|21
|-5
|14
|12.HESAP.COM ANTALYASPOR
|13
|4
|2
|7
|13
|23
|-10
|14
|13.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|13
|3
|4
|6
|16
|15
|1
|13
|14.KASIMPAŞA
|13
|3
|4
|6
|13
|18
|-5
|13
|15.GENÇLERBİRLİĞİ
|13
|3
|2
|8
|14
|20
|-6
|11
|16.İKAS EYÜPSPOR
|13
|2
|3
|8
|7
|16
|-9
|9
|17.ZECORNER KAYSERİSPOR
|13
|1
|6
|6
|13
|31
|-18
|9
|18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
|13
|2
|2
|9
|13
|24
|-11
|8
14. HAFTA
28 Kasım Cuma:
20.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Kocaeli)
29 Kasım Cumartesi:
14.30 Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor (Çaykur Didi)
17.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor (Gaziantep)
20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor (Papara Park)
30 Kasım Pazar:
17.00 Hesap.com Antalyaspor-Göztepe (Corendon Airlines Park)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
1 Aralık Pazartesi:
20.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Chobani)