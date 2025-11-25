ABD menşeili Warner Bros Discovery şirketi, Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun gol attıktan sonra yaptığı ‘Harry Potter gol sevinci' sebebiyle dava açıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun 'Harry Potter' gol sevincinin telif dolayısıyla davalık olduğu iddiası gündeme gelmişti. ABD menşeili Warner Bros Discovery şirketiyle irtibata geçen Akşam Gazetesi, "Davanın hangi mahkemede görüldüğü, boyutunun ne olduğu; şirketin bu davayla ilgili Kerem Aktüroğlu'ndan ne kadar tazminat talebinde bulunduğu" sorularına cevap talep etti.

Markanın hukuk bölümünden yapılan geri dönüşte, "Popüler kişiler üzerinden yapılan bu tür paylaşımlar doğal karşılanmakta, herhangi bir hukuki işlem uygulanmamaktadır" bilgisi verildi.

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR



Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla 'Harry Potter' gol sevincini yaparken

Şirketin ABD'li üst düzey yöneticileri, medyayı bilgilendirmek amacıyla Türkiye Halkla İlişkiler Müdürü Nurhan Özer'i yetkilendirdi. Özer de aynı bilgiyi tekrarladı: Kerem Aktürkoğlu hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak size yazıyorum. Konuyla ilgili olarak medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili durumu bilginize sunar, iyi çalışmalar dilerim.

PORTEKİZ'DE DE GÜNDEME OTURMUŞTU

Kerem Aktürkoğlu, 2024 yaz transfer döneminde Benfica'ya transfer olmuştu

Galatasaray'da oynadığı dönemde de 'Harry Potter' gol sevinçlerini yapan Kerem Aktürkoğlu, 2024 yazında Portekiz'in Benfica kulübüne transfer olmuştu. 27 yaşındaki yıldız futbolcunun, gol sonrası yaptığı sevinçler Portekiz'de de popüler olmuştu. Portekiz basını, milli futbolcumuzla ilgili haberlerinde bu sevincine atıfta bulundu. Aktürkoğlu, transfer döneminin sonunda Fenerbahçe'ye imza attı.

ERENAY KOÇKAN

