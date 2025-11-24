Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile iki golle duble yapan İspanyol yıldız Marco Asensio arasında, Rizespor deplasmanı dönüşünde güldüren bir diyalog yaşandı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Çaykur Rizespor'u 5 golle mağlup ettikleri maçta ceza sahası dışından enfes bir gole imza atan Marco Asensio ile gol vuruşu hakkında konuştu.

Fenerbahçe Youtube hesabından yayımlanan maçın hikayesinde, Başkan Sadettin Saran ile Marco Asensio arasındaki gülümseten diyaloğa yer verildi.

"BİLEREK Mİ YAPTIN?"

Sadettin Saran, Marco Asensio’ya attığı ikinci golde topu bilerek mi yerden sektirdiğini sordu. İspanyol yıldız, bu vuruşu bilerek yaptığını belirtirken o diyalog izleyenlere tebessüm ettirdi.

GÜLÜMSETEN DİYALOG

Saran: "Topa vurduğunda önce aşağı sonra yukarı gitti. Bunu bilerek mi yaptın?"

Asensio: "Êvet, tabii ki..."

Saran: "Gerçekten mi?"

Asensio: "Evet, evet."

Marco Asensio

FENERBAHÇE'DE 6. GOL

Asensio; Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Kayserispor'un ardından Rizespor ağlarını da havalandırarak gol sayısını 6'ya taşıdı.

SON 5 MAÇTA 7 GOL KATKISI

Üst üste çıktığı beş maçta da golünü atmayı başaran Asensio, kariyerinde ilk kez 5 maçlık seri yakaladı. Süper Lig'de çıktığı son beş maçta yedi golde pay sahibi olan Marco Asensio (5 gol & 2 asist), bu sezon üst üste beş karşılaşmada gol katkısı sağlayan ilk oyuncu oldu.



EMRAH TAŞÇI

