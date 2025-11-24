Yorumcu Nihat Kahveci, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-0 geriden gelerek 5-2 kazanmayı başardığı Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi. Eski milli futbolcu, sarı-lacivertli takımdan bir ismin performansına vurgu yaptı.

Fenerbahçe, ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı Çaykur Rizespor'a karşı deplasmanda 5-2 kazanarak, 1 Aralık'ta oynayacağı Galatasaray derbisi öncesi galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Nihat Kahveci, büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı yorumladı.

"MAÇTA YOK YOK"

Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci, "Takım tutmadığını düşün. Bir futbol maçı izleyip ne beklersin? Karşılıklı gol olsun, bol gol olsun, bol pozisyon olsun, direkten dönen top olsun, kendi kalesine gol atma imkanı olsun. Kırmızı kart var; o var, bu var. Penaltı mı değil mi? El mi değil? Faul mü değil mi? Maçta yok yok. Bir daha futbolda son düdük çalmadan hiçbir yorum yapmamak lazım. Aman maç gitti, yandık. İlk defa mağlup oluyoruz ya da maçı kazandık, haydi sevinelim dememek lazım. Bugünkü maçın örneği bu" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de art arda 5'inci galibiyetini aldı

"ALLAH HEPİMİZİN YARDIMCISI OLSUN BU HAKEMLERLE"

Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında konuşan eski futbolcu, "Gerçekten futbol adına konuşulacak çok şey var ve haftaya da güzel bir derbi bizi bekliyor. Çünkü puan farkı bir. Fenerbahçe'nin stadında Galatasaray maçı var. Arada Avrupa maçları da, onları da izleyip yorumlayacağız. '3 puanı aldım, içeride Galatasaray'ı yenersem liderim' moduyla bekleyen bir Fenerbahçe taraftarı ve futbolcuları var. Bakalım ne olacak haftaya? Allah hepimizin yardımcısı olsun bu hakemlerle" sözlerini sarf etti.

Nihat Kahveci

"ADIM GİBİ EMİNİM"

Marco Asensio'nun golüne övgüler yağdıran ünlü yorumcu, "Yıllardır futbol oynuyor. Kaç tane idman yaptı. Adım gibi eminim, sorsunlar. İdmanda da böyle vuruşları var. Ceza sahası içinden de çarptırarak vuruşları vardır. Zemin ıslakken çok önemli bu. Bunu bilerek yaptı. Onu daha kısa yaparsan auta da gidebilir çok hız alıp. Onu ayarlamak çok önemli. İşte boşuna Real Madrid, Paris Saint Germain görmüyorsun. Tedesco, bir şeylerde ısrar etti. Hiç bakmadı bazı eleştirilere, yorumlara. Bir kadroda ve oyuncularda ısrar etti, karşılığını alıyor. En Nesryi'yi ve Talisca'yı kulübede tutmak kolay değil. Goller atarken kesmeyi bildi. Sonradan oyuna girip gol atınca hocasıyla seviniyorlar. Demek ki hoca buraları da iyi yönetiyor" dedi.

Asensio karşılaşmada iki gol attı

GÖKHAN KARATAŞ

