Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sorusuna tek kelimelik cevap
Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Galatasaray'la ilgili gelen soruya tek kelimelik cevap verdi.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5 golle geçen Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, maç sonu Galatasaray sorusuna kısa bir cevap verdi.
"GALATASARAY MAÇINDA GOL ATAR MISIN?"
Çaykur Didi Stadyumu'nun çıkışında muhabirler Kerem Aktürkoğlu'na bir sonraki hafta oynanacak derbi hakkında soru sordu.
Kerem Aktürkoğlu, "Galatasaray maçında gol atar mısın?" sorusuna, "İnşallah" şeklinde cevapladı.
FENERBAHÇE'DE 7 GOLE KATKI YAPTI
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 12 maçta 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde takımına 3 maçta 3 gol katkısı veren Kerem, ligde ise ilk golünü geçen hafta attı.
Kerem, ligin bir önceki haftasında 4-2 kazanılan maçta, sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk golünü de Kayserispor'a karşı atmıştı.