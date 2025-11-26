Fenerbahçe Yönetim Kurulu yüzde 400 bedelli sermaye artırımı kararı aldı. Bu kararla birlikte 1 milyar 250 milyon TL olan sermaye 5 milyar TL artırılarak 6 milyar 250 milyon TL'ye çıkarılacak.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, sermaye artırım oranının yüzde 400 olacağı belirtildi.

YÜZDE 400 ARTIŞ

Açıklamada "Şirketin özkaynaklarının güçlendirilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacı gerekliliğiyle; 6.250.000.000.- TL (Altı milyar iki yüz elli milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.250.000.000.-TL (Bir milyar iki yüz elli milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 5.000.000.000.-TL (Beş milyar Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak %400 oranında artırılarak 6.250.000.000.-TL'ye (Altı milyar iki yüz elli milyon Türk Lirası) çıkarılmasına karar verilmiştir" dendi.

ERENAY KOÇKAN

