Fenerbahçe için önce Avrupa sonra ligde kritik iki sınav var. Sarı lacivertliler için yarınki Ferencvaros ilk 10 açısından pazartesi günü Galatasaray ile yapacağı maç da şampiyonluk açısından ‘belirleyici’ özelliğe sahip. İki maçta da iç saha avantajı Kanarya’da. Rizespor maçı sonrası rakip taraftarlara hareket yaptığı iddiasıyla disipline sevk edilen Ederson için sarı lacivertliler dosya hazırladı.

Domenico Tedesco yönetiminde havasını bulan Kanarya, hem ligde hem de Avrupa’da emin adımlarla yoluna devam ediyor. Ve bir hafta içinde iki farklı kulvarda ‘final’ gibi iki maç var. UEFA Avrupa Ligi’nde 7 puanla 15. sırada bulunan sarı lacivertliler, yarın 10 puanla üçüncü sırada bulunan yenilgisiz Ferençvaroş ile sahasında karşılaşacak. Galibiyet durumunda temsilcimiz 24’e kala biletini büyük oranda cebine koyup ilk 8 için çok önemli mesafe alacak. Şu ana kadar fazla iddialı söylemlere girilmese de bu maçın sonucu Avrupa çıtasında da belirleyici olacak.

SONRA GALATASARAY

Ve bu maçın moral motivasyonu haliyle pazartesi günü yine Kadıköy’de oynanacak Galatasaray derbisine etki edecek. Şampiyonluk yarışında bir puan geride bulunan sarı lacivertlilerde hedef galip gelip hem lider olmak hem de rakibine karşı uzun süredir elde edemediği psikolojik üstünlüğü ele geçirmek. Tedesco iki maça da temkinli yaklaşıyor ve maç maç bakılması gerektiği düşüncesinde. Yönetimin de teknik ekibe ve takıma güveni tam. Taraftar da yıllardır özlemle beklediği futbolu ve kazanma alışkanlığını gördükçe daha da bir motive edici özellikte.

MANTAR HASTALIĞI VAR

F.Bahçe’nin kalecisi Ederson Rizespor taraftarına yaptığı hareketten dolayı PFDK’ya sevk edildi. Önümüzdeki pazartesi günü G.Saray ile derbi maçına çıkacak olan sarı lacivertlilerde yönetim acilen bir savunma dosyası hazırladı. Dosyada M. City başta olmak üzere daha önce oynadığı kulüplerde bu hareketi sık sık yaptığı videoların yer aldığı ve Ederson’un kasık bölgesindeki uzun süreli mantar rahatsızlığı sebebiyle bu görüntünün ortaya çıktığı rakip taraftara yönelik olmadığı ifade edildi. Futbolcu ceza alırsa G.Saray karşısında forma giyemeyecek.

EMRAH TAŞÇI

