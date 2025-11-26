UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci hafta mücadelesinde Premier Lig ekibi Chelsea, İspanyol devi Barça'yı 3-0 mağlup ederek 10 puana yükseldi. Devler Ligi'nde kötü bir sezon geçiren Barcelona ise 7 puanda kaldı. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın maçın oyuncusu seçildiği karşılaşmada Juventus, Bodo/Glimt'i 3-2 yendi.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç oynandı.

CHELSEA, 10 KİŞİLİK BARÇA'YA FARK ATTI

Chelsea, konuk ettiği Barcelona'yı 3-0 yendi. Maçın 44. dakikasında Barcelona'da stoper Ronald Araujo kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

LEVERKUSEN, MANCHESTER CITY'Yİ DEVİRDİ

Alman ekibi Bayer Leverkusen, deplasmanda İngiltere'nin Manchester City takımını 23. dakikada Alejandro Grimaldo ve 54. dakikada Patrik Schick'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, deplasmanda Ajax'ı 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

KENAN YILDIZ ASİST YAPTI

İtalyan devi Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın asist yaptığı maçta Norveç ekibi Bodo/Glimt'i deplasmanda 3-2 mağlup etti.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Juventus'ta mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Kenan, 46. dakikada oyuna dahil oldu. Milli futbolcumuz performansıyla maçın oyuncusu seçildi.

Kenan Yıldız

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Ajax (Hollanda)-Benfica (Portekiz): 0-2

Galatasaray-Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-1

Manchester City (İngiltere)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-2

Chelsea (İngiltere)-Barcelona (İspanya): 3-0

Borussia Dortmund (Almanya)-Villarreal (İspanya): 4-0

Napoli (İtalya)-Karabağ (Azerbaycan): 2-0

Slavia Prag (Çekya)-Athletic Bilbao (İspanya): 0-0

Bodo/Glimt (Norveç)-Juventus (İtalya): 2-3

Olimpik Marsilya (Fransa)-Newcastle United (İngiltere): 2-1

EMRAH TAŞÇI

Haberle İlgili Daha Fazlası