Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5 golle geçen Fenerbahçe'de Brezilyalı file bekçisi Ederson'un sosyal medyaya yansıyan görüntüsü tartışmaya neden oldu. Yıldız kalecinin ev sahibi takım tribünlerine el hareketi yaptığı iddiası üzerine harekete geçen Fenerbahçe, TFF'ye sunmak için oyuncunun benzer görüntülerini hazırladı. Öte yandan Ederson, tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.

Süper Lig'de konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 5 golle mağlup eden Fenerbahçe'de kaleci Ederson'un tribünlere el hareketi yaptığı iddia edilirken yeni bir gelişme yaşandı.

PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Rizespor tribünlerine el hareketi yaptığı ileri sürülen Ederson, Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilirken Fenerbahçe'den karşı hamle geldi.

FENERBAHÇE'DEN KARŞI HAMLE

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Ederson’un kariyerinde yaptığı benzer hareketlerin yer aldığı bir görüntü derlemesi hazırladı.

Ederson

TÜM GÖRÜNTÜLER SUNULACAK

Haberde, özellikle Çaykur Rizespor maçındaki pozisyona benzeyen örnekler toplandığı ve Brezilyalı kalecinin PFDK sevkine karşı savunmada bu görüntülerin kullanılacağı belirtildi.

TFF ARAŞTIRIYOR

İddia edilen el hareket sonrası Galatasaray ve Çaykur Rizespor yönetimlerinin Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunabileceği ileri sürülürken TFF oyuncuyu tedbirsiz olarak disipline sevk etti.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ CEZA TEHLİKESİ

Zirve yarışında puan farkını bire kadar indiren Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek.

EMRAH TAŞÇI

Haberle İlgili Daha Fazlası