UEFA açıkladı: Fenerbahçe-Ferencvaros maçına İspanyol hakem
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında 27 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edeceği mücadelenin hakemi belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Ferencvaros arasında oynanacak maçta İspanyol hakem Ricardo de Burgos müsabakayı yönetecek.
- Maç 27 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.
- Hakem yardımcıları Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola olacak.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ile Macaristan'ın Ferencvaros takımı arasında 27 Kasım Perşembe günü oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak.
UEFA'nın açıklamasına göre, Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Ricardo de Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.
