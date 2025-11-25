Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin öncelikli hedeflerinden biri olduğu ileri sürülen Polonyalı golcü Robert Lewandowski'nin, sarı lacivertli takıma ilişkin kararını verdiği iddia edildi.

Transfer adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Robert Lewandowski, sarı lacivertli kulüp hakkında son kararını verdi.

TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Sky Sports DE muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre; Fenerbahçe, Lewandowski ile ciddi şekilde ilgilendi ancak oyuncu bunu reddetti.

SEZON SONUNA KADAR KALMAK İSTİYOR

Barcelona ile olan sözleşmesinin son sezonuna giren Polonyalı yıldızın, en azından yaz ayına kadar takımda kalmak istediği ve ocak ayında bir ayrılık planlamadığı belirtildi.

BARCELONA'DA GELECEĞİ BELİRSİZ

Öte yandan Katalan ekibinin sözleşme yenilemek için hala çalışmalara başlamadığı ve oyuncunun kulüpteki geleceğinin belirsiz olduğu iddia edildi.

BU SEZON 8 GOL ATTI

Barcelona formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıkan 37 yaşındaki santrfor, 633 dakika süre alırken 8 gol kaydetti.

EMRAH TAŞÇI

