Fenerbahçe, Avrupa maçlarında Kadıköy’de gösterdiği güçlü performansla Ferencvaros karşılaşması öncesi galibiyet için umutlu. Son 26 iç saha maçında sadece 3 mağlubiyet gören sarı-lacivertliler, seyircisi önünde Avrupa’daki 295'inci sınavına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında 27 Kasım Perşembe günü Macaristan ekibi Ferencvaros’u ağırlayacak olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy’de ortaya koyduğu istikrarlı performansla gözleri üstüne çekiyor. Evinde oynadığı son 26 maçta yalnızca 3 kez kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Avrupa’da 76 galibiyete ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, son yıllarda iç sahadaki başarısıyla öne çıkarak Avrupa maçlarında büyük bir üstünlük sağladı.

Fenerbahçe, 5. haftasında 27 Kasım Perşembe günü Macaristan ekibi Ferencvaros’u ağırlayacak

KADIKÖY'DE BAŞARILI SERİ

Fenerbahçe, Avrupa müsabakalarında evinde oynadığı 146 maçta 76 galibiyet, 32 beraberlik ve 38 yenilgi aldı. 13 Eylül 1959’da Csepel ile oynanan ilk Avrupa karşılaşmasından bu yana sarı-lacivertliler, Kadıköy’de rakip kaleye 215 gol gönderirken filelerinde 139 gol gördü.

Son dönemde iç saha performansını arttıran Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda Dinamo Kiev’e mağlup olduğu maçtan sonra Kadıköy’de çıktığı Avrupa müsabakalarından sadece 3 mağlubiyetle ayrıldı. Bu süreçte 18 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 5 karşılaşmada ise rakibiyle yenişemedi.

RAKİPLERE KARŞI ÜSTÜNLÜK

Fenerbahçe, son sezonlarda evinde Slovacko, Austria Wien, Dinamo Kiev, AEK Larnaca, Sevilla, Zimbru, Maribor, Twente, Nordsjaelland, Ludogorets, Spartak Trnava, Olympiakos, Lugano, Union Saint-Gilloise, Anderlecht, Feyenoord, Nice ve Stuttgart gibi takımları mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, Rennes, Lille, Manchester United, Olimpik Lyon ve Benfica ile berabere kalırken; Union Saint-Gilloise, Athletic Bilbao ve Rangers’a karşı sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe, en son çıktığı 26 Avrupa müsabakasından sadece 3 mağlubiyetle ayrıldı

DÖRT TEKNİK ADAMIN ORTAK BAŞARISI

Fenerbahçe, son 3 yılda Avrupa'da iç saha mücadelelerine dört farklı teknik direktör yönetiminde çıktı. 2022-23 sezonunda Jorge Jesus, 2023-24’te İsmail Kartal, geçen sezon Jose Mourinho ve bu sezon Mourinho’yla sözleşme feshedildikten sonra göreve getirilen Domenico Tedesco ile Avrupa maçlarına çıkan sarı-lacivertliler, farklı teknik adamlarla göz dolduran bir grafik çizdi.

Jesus döneminde UEFA Avrupa Ligi’nde Sevilla’ya elenen Fenerbahçe, İsmail Kartal’la UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final görüp penaltılarla Olympiakos’a veda etti.

Geçen sezon Avrupa Ligi’nde Rangers’a elenen sarı-lacivertliler, bu sezon Şampiyonlar Ligi play-offlarında Mourinho yönetiminde Feyenoord’u geçip Benfica’ya elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etti.

Yeni teknik direktör Domenico Tedesco ise Kadıköy’de çıktığı iki Avrupa Ligi maçını da kazanarak Fenerbahçe'yle Avrupa kupaları defterine güzel bir başlangıç yaptı.

Fenerbahçe, Ferencvaros'u yenerek Galatasaray derbisi öncesi moralleri en üst noktaya çıkarmak istiyor.

FERENCVAROS SINAVI ÖNCESİ GÜVEN VAR

Avrupa arenasında son yıllarda iç sahada etkileyici bir grafik çizen Fenerbahçe, Ferencvaros karşılaşması öncesi taraftar desteği ve Kadıköy’deki istatistikleriyle büyük bir özgüven taşıyor. Ligde son kazanılan 2-5'lik ÇAYKUR Rizespor galibiyeti sonrası motivasyonunu arttıran sarı-lacivertli ekip, Ferencvaros karşısında da galip gelerek Galatasaray derbisi öncesi moralleri en üst noktaya çıkarmak istiyor. Ayrıca sarı-lacivertliler, galibiyet halinde gruptaki konumunu güçlendirerek üst tura yakınlaşmayı hedefliyor.

ERENAY KOÇKAN

Haberle İlgili Daha Fazlası