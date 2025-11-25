Anadolu Ajansı
Fenerbahçe, Benfica'yı eli boş gönderdi
CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Portekiz'in Benfica ekibini 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Dejan Rogic (Sırbistan)
Fenerbahçe Medicana: Korneluk, Hande Baladın, Bedart-Ghani, Aslı Kalaç, Fedorovtseva, Arelya Karasoy (Gizem Örge, Safronova, Beril Çoban)
Benfica: Barcelos, Mariana Garcez, Cansu Çetin, Dokic, Ubavic, Anne Dillon (Clemente, Balagu, Rizzo, Joana Garcez)
Setler: 25-18, 25-19, 25-12
Süre: 71 dakika (23, 25, 23)
