UEFA Konferans Ligi'nde 4'üncü hafta programı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Konferans Ligi'nde 4'üncü hafta maçları 27 Kasım Perşembe günü yapılacak. 3'te 3 yapan Samsunspor, İzlanda ekibi Breidablik ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
- Temsilcimiz Samsunspor, Breidablik ile deplasmanda mücadele edecek.
- Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk, Shamrock Rovers'ı konuk edecek.
UEFA Konferans Ligi'nde 27 Kasım Perşembe günü 18 maç oynanacak. Samsunspor, deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşılaşacak. Lougardalsvöllur Stadı'ndaki mücadele, TSİ 23.00'da başlayacak.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ise İrlanda'nın Shamrock Rovers ekibine konuk olacak.
Konferans Ligi'nde haftanın programı şöyle:
20.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Shelbourne (İrlanda)
20.45 Hamrun Spartans (Malta) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık)
20.45 Zrinjski (Bosna Hersek) - Hacken (İsveç)
20.45 Lech Poznan (Polonya) - Lausanne (İsviçre)
20.45 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
20.45 Rakow (Polonya) - Rapid Wien (Avusturya)
20.45 Sigma Olomouc (Çekya) - Celje (Slovenya)
20.45 Universitatea Craiova (Romanya) - Mainz 05 (Almanya)
20.45 Slovan Bratislava (Slovakya) - Rayo Vallecano (İspanya)
23.00 Aberdeen (İskoçya) - Noah (Ermenistan)
23.00 Fiorentina (İtalya) - AEK (Yunanistan)
23.00 Breidablik (İzlanda) - Samsunspor
23.00 Drita (Kosova) - Shkendija (Kuzey Makedonya)
23.00 Rijeka (Hırvatistan) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.00 Jagiellonia (Polonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya)
23.00 Legia Varşova (Polonya) - Sparta Prag (Çekya)
23.00 Strasbourg (Fransa) - Crystal Palace (İngiltere)
23.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)