Ukrayna Premier Ligi'nde teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Obolon Kyiv'i 6-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Obolon Arena'da oynanan maçta konuk Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 45'te Valeri Bondar, 48'de Vinicius Tobias, 49'da Luca Meirelles, 69'da Eguinaldo, 80'de Isaque Severino Silva ve 82. dakikada Kaua Elias attı.

SERİ 4 MAÇTA ÇIKTI

Ukrayna Ligi'ndeki galibiyet serisini 4 maça yükselten ve liderliğini sürdüren Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 30'a yaptı. Obolon Kyiv ise 16 puanda kaldı.

RAKİPLERE 2 MAÇTA 13 GOL

Ligdeki bir önceki maçında SK Poltava'yı 7-1 yenen Shakhtar Donetsk, son iki karşılaşmasında rakip fileleri toplam 13 kez havalandırmayı başardı.

11 YIL SONRA BİR İLK

Ukrayna ekibi, ligde 11 yılın ardından ilk kez iki maç üst üste 6 ve üstünde gol attı. Shakhtar Donetsk 2014-15 sezonunda, önce Donetsk Olimpik'i 6-0, ardından Mariupol Illichivets'i 6-2'lik skorla mağlup etmişti.

EMRAH TAŞÇI

