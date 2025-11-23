Dün akşam ABD, "potansiyel tehlikeli durum" nedeniyle havayollarını Venezuela üzerinde uçarken "dikkatli olmaları" konusunda uyardı. Bugün ise tehdit uyarısının ardından altı havayolu şirketi ülkeye uçuşlarını iptal etti.

ABD'den Karayipler'de hava sahası uyarısı

VENEZUELA'DA YÜKSEK GERİLİM

Uyarı, ABD’nin Venezuela yakınlarında faaliyet gösteren uyuşturucu kaçakçılığı ve "narko-terör" ağlarını hedef alan genişletilmiş operasyon kapsamında, Karayipler’deki askeri varlığını önemli ölçüde artırmasının ardından geldi.

ABD Güney Komutanlığı bölgeye bombardıman uçakları, savaş gemileri ve deniz piyadeleri konuşlandırdı.

FAA tarafından yapılan açıklamada, "Kötüleşen güvenlik durumu ve Venezuela içinde ya da çevresindeki artan askeri faaliyetler nedeniyle Maiquetia uçuş bilgi bölgesinde tüm irtifalarda dikkatli olunması tavsiye edilmektedir" denildi.

ABDnin hava sahası tehdidinin ardından peş peşe uçuş iptalleri!

UÇUŞ İPTALLERİ GELDİ

AFP'ye göre ABD'nin tehdit uyarısının ardından altı havayolu şirketi Venezuela'ya uçuşlarını iptal etti

BATIKAN ALTAŞ

