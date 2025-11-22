İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında son sıralarda yer alan Nottingham Forest'ı konuk eden Liverpool, sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı ve ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı.

Hollandalı Teknik Direktör Arne Slot yönetimindeki Liverpool, Premier Lig'in 12. haftasında sahasında Nottingham Forest ile karşılaştı.

Anfield'da oynanan karşılaşmayı konuk ekip Nottingham Forest, 3-0'lık skorla kazanarak büyük bir sürprize imza attı.

Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Murillo, 46. dakikada Nicolò Savona ve 78. dakikada Morgan Gibbs-White kaydetti.

TRİBÜNLER ERKEN BOŞALDI

Liverpoollu taraftarlar, kötü skorun yanı sıra rakibi karşısında varlık gösteremeyen takımlarını 80. dakikadan itibaren tribünleri boşaltarak protesto etti.

LIVERPOOL 11. SIRAYA GERİLEDİ

Bu sonuçla ligde altıncı yenilgisini alan ve bir maç eksiği bulunan lider Arsenal'ın 8 puan gerisinde kalan Liverpool, 18 puanla 11. sıraya geriledi. Nottingham Forest ise 12 puanla 16. sıraya yükseldi.

