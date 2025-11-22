Çorum'da darp şikayetiyle karakola giden Yusuf Erçorumlu burada rahatsızlanarak can verdi. Erçorumlu'yu darbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Olay Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşandı. Yusuf Erçorumlu, oğluyla beraber iki kişi tarafından kahvehanede darbedildiği ihbarında bulunmak için karakola gitti.

Polis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Erçorumlu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Erçorumlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Polis ekipleri, Erçorumlu'yu darbettikleri öne sürülen F.T. ve T.B'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

ÇAĞLA ÇAĞLAR

