Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı girişimi! El yapımı patlayıcı attılar
Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası önüne el yapımı patlayıcı atıldı. Olayda herhangi bir hasar meydana gelmezken, maskeli iki şüphelinin kaçtığı ifade edildi.
- Olay saat 20.15 sıralarında gerçekleşti.
- Yüzleri maskeli 2 şüpheli olay yerinden hızla ara sokaklara kaçtı.
- El yapımı patlayıcı herhangi bir hasara neden olmadı.
- Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atan yüzleri maskeli 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 20.15 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atıldığı belirtildi.
DEM Parti'nin 'Öcalan mitingi'ne Diyarbakır Valiliği'nden yasak!
HASAR YOK 2 MASKELİ ARANIYOR
Yapılan ilk incelemede, yüzleri maskeli 2 şüphelinin olay yerinden hızla ara sokaklara kaçtığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı patlayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlenmiştir. Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir."