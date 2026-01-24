Diyarbakır Bağlar’da bir kafede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Kafe, kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan bir kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MÜŞTERİLER TAHLİYE EDİLDİ

Yangın esnasında kafede bulunan müşteriler kısa sürede tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kafe kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

