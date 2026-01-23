Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan atık naylon deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Depoda yangın nedeniyle büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi’nde akşam saatlerinde atık naylon deposunda yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Atık naylon deposunda yangın! Hasar büyük

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, çevre ilçelerden de destek ekipler geldi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın sonrası depo büyük çapta maddi hasar görürken, itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası