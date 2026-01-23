İhlas Haber Ajansı
Atık naylon deposunda yangın! Hasar büyük
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan atık naylon deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Depoda yangın nedeniyle büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir atık naylon deposunda çıkan yangın bir saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü; depoda büyük maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
- Kocaeli'nin Gebze Pelitli Mahallesi'nde bir atık naylon deposunda akşam saatlerinde yangın çıktı.
- Çok sayıda ekibin müdahalesiyle yangın yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
- Depoda büyük çapta maddi hasar oluşurken, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi’nde akşam saatlerinde atık naylon deposunda yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, çevre ilçelerden de destek ekipler geldi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangın sonrası depo büyük çapta maddi hasar görürken, itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
