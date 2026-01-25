25 Ocak 2026 Pazar günü Survivor'da nefes kesen bir mücadele yaşandı. Sarı takımın dahil olmasıyla beraber heyecanın dozu zirveye çıktı. Kırmızı, mavi ve sarı takım hem ödül için hem de cezayı almamak için parkurda var gücüyle yarıştı.

Survivor 2026'da izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2026'da 25 Ocak 2026 Pazar akşamı kırmızı, mavi ve sarı takım arasında oynanan ödül-ceza oyunu damga vurdu. İlk defa üç takımın yarıştığı ödül oynunda yarışmacılar tüm yeteneklerini sergiledi. Nefes nefese geçen mücadelenin ardından kazanan takıma kişi başı 4'er poğaça ve yanında çay, isteğe göre kahve verildi. Kaybeden takım ise cezaya maruz kaldı.

25 OCAK SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

25 Ocak 2026 Pazar günü ödül oyunu Sarı takım kazandı. Kırmızı, mavi ve sarı takımların yarıştığı uzun parkur oyununun sonunda, kum torbasıyla küp devirmeyi başaran ve ardından basket yapan yarışmacı takımına bir puan kazandırdı.

10 olan takım ödül oyununu aldı. Ramazan, Sude, Meryem gibi isimlerin ön plana çıktığı parkur oyununda en iyi atış yapan takım birinci oldu. Nisanur'un sinirlenip kendine vurmaya başladığı, Seren Ay'ın oyun alanını terk ettiği bölümde ödül oyununu kazanan Sarı takım oldu.

25 OCAK 2026 SURVİVOR'DA CEZAYI HANGİ TAKIM ALDI?

25 Ocak 2026 Pazar günü Survivor 2026'da cezayı alan takım belli oldu. Sude'nin sayısıyla mavi takım cezaya gitmekten son anda kurtuldu. Ceza oyununda 10-8 skorla kaybeden Kırmızı takım oldu.

