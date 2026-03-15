Vivo V70, Türkiye’deki kullanıcılarla buluştu
Vivo, ZEISS iş birliğiyle geliştirilen yeni V70 modelini Türkiye’de satışa sundu. 50 MP Süper Telefoto kamerası, 4K 60 fps video kaydı ve AI destekli sahne ile düzenleme araçlarıyla dikkat çeken cihaz, 90W FlashCharge destekli 6.500 mAh piliyle hızlı şarj imkânı da sunuyor.
ÖMER TEMÜR- Vivo’nun yeni modeli V70 51.999 TL fiyatla Türkiye pazarında satışa sunuldu. ZEISS iş birliğiyle geliştirilen güçlü kamera sistemi ile dikkatleri üzerine çeken V70, 50 MP Süper Telefoto kamerası sayesinde uzak mesafelerdeki detayları düşük ışıkta bile net bir şekilde yakalayabiliyor.
V serisinde bir ilke imza atarak 4K 60 fps video kaydı sunan model, AI Ses Gürültü Giderici özelliğiyle kayıtlardaki istenmeyen sesleri temizleyebiliyor.
Cihazın “AI Sahne Modu” ise 10x yakınlaştırmada bile netliği korurken, AI Mevsimler ve AI Sihirli Manzara gibi araçlar fotoğraflardaki gökyüzünü değiştirmekten istenmeyen nesneleri silmeye kadar geniş bir düzenleme imkânı tanıyor.
OriginOS 6 işletim sistemiyle güçlendirilen model 90W FlashCharge 6.500 mAh BlueVolt pili le geliyor.