Finansal piyasalarda alternatif yatırım araçlarına olan ilgi artarken, katılım finans ilkelerine uygun ürünler de yatırımcıların radarına girmeye devam ediyor. Döviz cinsinden katılım fonları ise bu doğrultuda hem faizsiz yatırım yapmak isteyenlere hem de döviz bazlı getiri hedefleyenlere yönelik bir seçenek sunarken ilgi de görüyor. Peki, döviz cinsinden katılım fonu nedir?

Döviz cinsinden katılım fonu faizsiz yatırım prensiplerine önem veren yatırımcılar için alternatif bir araç sunar. Döviz piyasalarına doğrudan girmeden farklı para birimlerine bağlı varlıklara erişim sağlanması, fonların en belirgin özelliklerinden biridir.

DÖVİZ CİNSİNDEN KATILIM FONU NEDİR?

Döviz cinsinden katılım fonları, yatırımcılardan yabancı para birimi üzerinden toplanan kaynakların faizsiz finans ilkelerine uygun araçlarda değerlendirilmesiyle oluşturulan yatırım fonlarıdır. Bu fonlar döviz bazlı kira sertifikaları, katılım esaslı finansal ürünler, altın ve emtia gibi varlıklara yönelerek getiri sağlamayı hedefler.



DÖVİZ FONLARI İLE DOĞRUDAN DÖVİZ ALIMI AYNI MI?

Dövize endeksli fonlar ile doğrudan döviz satın almak aynı işlem değildir. Doğrudan döviz alımında yatırımcı yalnızca kur değişimlerinden etkilenirken, fonlarda birden fazla finansal araçtan oluşan portföy yapısı söz konusudur. Bu nedenle fonun performansı sadece döviz kuruna değil, portföydeki varlıkların değerine de bağlı olarak değişir.

DÖVİZE ENDEKSLİ KATILIM FONLARINA NASIL YATIRIM YAPILIR?

Dövize endeksli katılım fonlarına yatırım yapmak için öncelikle bir yatırım hesabı açılması gerekir. İşlemler katılım bankaları, aracı kurumlar veya dijital bankacılık kanalları üzerinden gerçekleştirilebilir. Yatırımcılar, fonun özelliklerini ve risk yapısını inceledikten sonra uygun fonu seçerek alım talimatı verebilir.

