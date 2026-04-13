Faizsiz birikim yapma yöntemleri, tasarruflarını İslami finans ilkelerine uygun şekilde değerlendirmek isteyenler için öne çıkıyor. Peki, faizsiz bankacılık nasıl çalışır? Faizsiz birikim hangi yöntemlerle yapılır?

Faizsiz birikim, tasarruflarınızı değerlendirirken faiz kazancı elde etmeden, İslami finans prensiplerine uygun araç ve yöntemlerle getiri sağlamayı ifade eder. Faizsiz birikim sistemi; faiz (riba) içermemesi, belirsizlik (garar) ve spekülasyondan uzak olması, reel ekonomiye katkı sağlaması ve kâr-zarar paylaşımı esasına dayanması gibi temel ilkelere dayanır.

FAİZSİZ BANKACILIK NASIL İŞLER?

Faizsiz bankacılık (katılım bankacılığı), paranın işletilmesiyle elde edilen kârın veya zararın müşteri ile banka arasında paylaşılması esasına dayanır. Faiz yerine ticaret, kâr-zarar ortaklığı, murabaha ve kiralama gibi İslami finans ilkelerine uygun yöntemler kullanılır.

FAİZSİZ YATIRIM AVANTAJLARI

Faizsiz yatırım araçları, İslami finans ilkelerine uygun ve etik temelli bir yatırım yaklaşımı sunar. Faiz içermeyen yapıları sayesinde yatırımcılar, inançlarına uygun şekilde kazanç elde edebilir. Genellikle daha dengeli ve öngörülebilir risk yapısına sahip olan bu araçlar, altın, gayrimenkul ve sukuk gibi varlıklarla uzun vadeli değer artışı pot ansiyeli sunar. Ayrıca toplumsal faydayı ve sürdürülebilirliği destekleyen yatırım seçenekleri arasında yer alır.



ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Katılım bankaları faizsiz midir?

FAİZSİZ BİRİKİM YÖNTEMLERİ

1. Katılım Bankacılığı Ürünleri

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Katılım bankacılığı, tasarruf sahiplerinden toplanan fonları faizsiz finansman prensipleri dâhilinde ticaret ve sanayide değerlendiren, neticesinde oluşan kârı tasarruf sahipleriyle paylaşan bankacılık sistemidir.

​Katılım bankaları katılma hesapları ve cari hesaplar yoluyla fon toplar. Finansman ihtiyacı olan müşterilerine finansman desteğini sağlamak için talep edilen mal, hizmet ya da hakkı peşin olarak satın alır müşterisine taksitli olarak satar. Aynı işlemi kiralayarak da gerçekleştirir ya da topladığı fonlarla ortaklık kurar. Bütün bu ticari faaliyetlerin sonucu olarak kâr elde eder. ​

2. Kira Sertifikaları (Sukuk)

Her türlü varlık, hak, yatırım veya faaliyetlerin finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık, hak, yatırım veya faaliyetlerden elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan faizsiz finans prensiplerine uygun sermaye piyasası ürünüdür.

Temelinde mutlaka bir varlık ve/veya hak vardır.

Sabit ya da değişken getirili olabilir.

İkincil piyasada işlem görmektedir. Bankamızın ihraç ettiği kira sertifikalarına sahip olan yatırımcılar bu kıymetlerin bir kısmını ya da tamamını vadesinden önce piyasa şartları dâhilinde bankamıza geri satabilir.

3. Altın ve Gümüş Yatırımları

Altın ve gümüş, yüzyıllardır yatırımcıların güvenle yöneldiği değer saklama araçlarından biri olarak öne çıkar. Faiz hassasiyeti olan kişiler için ise doğrudan altın alımı, katılım esaslı altın hesapları ya da altına dayalı yatırım fonları, birikimlerini değerlendirmede uygun seçenekler arasında yer alır.

4. Gayrimenkul Yatırımları

Faizsiz portföylerin en güçlü bileşenlerinden biri olan gayrimenkul yatırımları, kira geliri ve değer artışı ile getiri sağlar. Katılım bankaları, faizsiz finansman modelleriyle bu yatırımları destekler.

5. Faizsiz Gayrimenkul Yatırım Fonları

Faizsiz birikim yapmak isteyenler için gayrimenkul, hem değer artışı hem de kira geliri açısından cazip bir seçenektir. Bu fonlar, bireysel yatırımcıların farklı gayrimenkul projelerine küçük paylarla ortak olmasına imkân tanır.

