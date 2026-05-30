BDDK verilerine göre Türkiye’de finans sektörünün toplam büyüklüğü 65,5 trilyon liraya ulaşarak 63,1 trilyon liralık milli geliri aştı ve ekonominin yüzde 104’üne denk geldi.

CEMAL EMRE KURT- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Türkiye genelinde faaliyet gösteren finans sektörünün büyüklüğü ülke ekonomisinin toplam büyüklüğünü aştı.

Finansal sektörün toplam aktif büyüklüğü 65,5 trilyon liraya ulaşırken, bu tutarın 63,1 trilyon lira olan milli gelire oranı yüzde 104 seviyesine çıktı. Rakamlar finans sektörünün ekonominin tamamına denk bir hacme ulaştığını gösterdi. Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü bir yılda yüzde 44 artarak 46,9 trilyon liraya yükselirken, yüzde 71,66 ile sistemdeki en büyük payı aldı.

Finans sektörü milli geliri geride bıraktı: Tasarruf finansman yüzde 250 büyüdü

Bankacılıkta kredi ve mevduat hacmindeki genişleme büyümenin ana sürükleyicisi oldu. Banka dışı mali kuruluşlarda ise büyüme çok daha hızlı gerçekleşti. Bu kuruluşların toplam büyüklüğü yüzde 75 artışla 1,7 trilyon liraya çıktı. Finansal kiralama (leasing) şirketlerinin büyüklüğü yaklaşık 537 milyar lira, faktoring şirketlerinin 458 milyar lira, varlık yönetim şirketlerinin toplam büyüklüğü ise yaklaşık 52 milyar lira oldu.

Tasarruf finansman şirketlerinin büyüklüğü de yaklaşık 320 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. 16,8 trilyon liralık bölüm ise bankacılık dışında kalan sigorta, emeklilik ve sermaye piyasası kuruluşlarından meydana geliyor.

Bu tablo, banka dışı finans yapılarının toplam sistem içindeki payı sınırlı kalmasına rağmen önemli bir hacme ulaştığını ve finansal sistemin çeşitlendiğini ortaya koydu. En dikkat çekici artış tasarruf finansman şirketlerinde yaşandı. Bu alanda büyüme oranı yüzde 250,8 ile zirveye çıkarken varlık yönetim şirketleri yüzde 63, leasing şirketleri ise yüzde 60,3 büyüme kaydetti.



