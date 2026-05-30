Okan Buruk’un listenin başına yazdığı isim Frankfurt forması giyen Can Uzun. Forvet konusunda ise son dönemde öne çıkan isim Porto’daki millî yıldız Deniz Gül.

Son şampiyon Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim teknik direktör Okan Buruk’un raporuna göre hareket ederken başarılı teknik adamın öncelikli olarak kadroda görmek istediği isim Can Uzun.

GİRİŞİMLER BAŞLADI

Eintracht Frankfurt forması giyen ve millî takımda da boy gösteren 21 yaşındaki orta saha için kulüp ve oyuncu bazında girişimler yapıldı. Yönetim transfer maliyetine göre durum değerlendirmesi yapıp ona göre bir karar verecek. Ki Can Uzun açısından bir sıkıntı görünmüyor.

SALLAİ GİDERSE ARDA...

TFF’nin son 10+4 yabancı kuralına göre yol haritasını çıkaran sarı kırmızılılarda forvet bölgesi için öne çıkan aday da bir başka millî oyuncu Deniz Gül. Yerli pazarında gündemde olan Bertuğ Yıldırım için kulübü Başakşehir’in 15 milyon avro bonservis bedeli istemesi sonrası Gül’e dönen yönetim, kulübü Porto ile masaya oturmaya hazırlanıyor. İngiltere’de ciddi piyasası olan ve ayrılma ihtimali yüksek Roland Sallai’nin satış durumuna göre Göztepe’den Arda Okan Kurtulan’ın transferi söz konusu.

TRANSFER MASADA: İLK ZİRVE DEV FİNAL SONRASI

Teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Macaristan’daki Şampiyonlar Ligi finalini canlı izleyecek. İkilinin İstanbul’a dönüşü sonrasında yönetimin de katılımı ile ilk transfer zirvesi gerçekleştirilecek ve Okan Buruk tatile çıkacak.

SOL STOPERE İKİ ADAY: AHMETCAN VE ÜMİT AKDAĞ

Kadrosuna genç isimler takviye etmeyi planlayan Galatasaray’ın sol stoper konusunda da çalışmaları var. Bu bölgeye bir oyuncu düşünen sarı kırmızılılarda öne çıkan isimler bonservisi Ajax’ta olan Ahmetcan Kaplan ve Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ. İki oyuncu için de ön yoklamalar yapıldı.

