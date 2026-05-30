Yozgat’ta kaybolan üç yaşındaki Aybüke, 11 saat sonra yaylada uyurken bulundu. Minik kızın babası da geçen yıl 25 metre derinlikteki kuyuya düşen bir çocuğu kurtarmıştı.

Yozgat’ın Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen köyünde ailesiyle birlikte dede ziyaretine giden üç yaşındaki Aybüke İnce, Alamettin Yaylası çevresinde bir anda gözden kayboldu.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgede âdeta zamanla yarış başladı. Jandarma, emniyet, AFAD ve gönüllü köylülerden oluşan ekipler, gece boyunca yayla çevresinde hummalı bir arama kurtarma çalışması yürüttü.

İyiliği döndü dolaştı onu buldu: Başkasının evladını kurtaran baba, kayıp kızına kavuştu

Yüreklerin ağza geldiği 11 saatlik arayışın ardından müjdeli haber dün sabah saat 06.00 sularında geldi. Minik Aybüke, evine yaklaşık 2 kilometre mesafede uyurken sağ salim bulundu.

Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Aybüke’nin kurtuluşu, geçmişteki bir kahramanlık hikâyesini de yeniden akıllara getirdi.

Kızının bulunmasıyla büyük sevinç yaşayan baba Süleyman İnce’nin, 2025 yılında 25 metre derinliğindeki bir çukura düşen başka bir çocuğu kurtardığı ortaya çıktı. Yıllar önce bir ailenin feryadına yetişen babanın iyiliği, bu defa kendi evladının kurtulmasıyla ona geri döndü. Yaşadığı mutluluğu paylaşan İnce “İlk andan itibaren dualarımızı ettik. Bulduğumuzdaki sevinci anlatamam, Rabb’im evladımıza sağ salim kavuşmayı nasip eyledi” diyerek ekiplere teşekkür etti.

