35 kişilik geniş kadro 26’ya inecek. İnandığı oyuncuları kulüp performansları kötü olsa bile bırakmayan ve yüksek verim alan İtalyan çalıştırıcı, 9 ismi ABD’ye götürmeyecek, 3 futbolcuyu da sakatlık riski için tribünde bekletecek.

A Millî Takım’da 1 Haziran kritik bir tarih. Neden? Çünkü şu anda 35 olan Dünya Kupası’nın geniş aday kadrosu 26’ya düşürülmek zorunda.

ÖNCELİK GÜVEN DUYGUSU

Yani 9 isim liste dışında kalacak. Türkiye kariyerine Adana Demirspor’da başlayan ve orada bir anlamda toplama (kiralık) oyuncularla iyi bir performans sergileyen A Millî Takım’ın teknik patronu Vincenzo Montella nasıl bir seçim yapacak? Zaman zaman kadro tercihi eleştirilen ancak güvendiği isimlerden yüksek verim almayı başaran İtalyan çalıştırıcının duygusal mı, performansa dayalı mı yoksa rakiplere göre mi tercih yapacağı sözlerinde gizli...

Dünya Kupası öncesinde Montella'yı zor bir seçim bekliyor: Kim gitsin?

BAZILARI ÜZÜLECEK

Montella bu konuda “Aslında kadromuza hak eden olarak birkaç kişiyi daha ekleyebilirdik. Yeni yeni tam kadro çalışıyoruz. Sona geldiğimizde 23 kişilik (+3) bir kadro olacak. Taktiksel olarak çalıştığımızda da antrenmanlarda bazı isimler dışarıda kalabiliyor. Bütün seçenekleri değerlendirmek gerekiyor. Farklı pozisyonlarda oynayan oyuncuları tercih etmek, hem saha içinde hem saha dışındaki tutumu en iyi şekilde temsil eden oyuncuları ödüllendirmeniz lazım. Zor bir seçim olacak ama fayda sağlayacağını düşündüğümüz isimler bizimle gelecek. O gün bazı oyuncularımızı üzmüş olacağız” diye konuştu.

KADRO ÖNGÖRÜSÜ: ZAYIF HALKALAR SAVUNMADA

A Millî Takım’ın 35 kişilik geniş kadrosuna bakıldığında elbette ki dikkati çeken zayıf halkalar var. Mesela kalede beş aday var ve bu mecburen üçe inecek. Mevut kadrodaki kalecilerden Ersin ve Muhammed hiç A Millî Takım forması giymedi. Zenginlik yaşadığımız bir diğer bölge ise savunmamız. Montella’nın en çok elemeyi de kale ve defansta yapması bekleniyor. Hücum bölgesinde ise bir kaç isim liste dışında kalabilir.

TAKTİKLERE BAŞLADIK

A Millî Takım’ın tam kadro olmasının ardından Vincenzo Montella idmanlarda taktik ağırlıklı çalışmalara döndü. Oyuncuların hırs ve istekleri teknik ekibi sevindirdi.

ARİZONA İŞİ PARAYA DÖKÜYOR

A Millî Takım’ın Arizona Athletics Grounds’daki kampı 8 Haziran’da başlayacak . Ve tesisin üç sahası ay yıldızlı ekip tarafından kullanılırken bölgede etkinlikler için satışa çıkan biletler tükendi bile. Türkiye’yi ağırlamanın bir gurur olduğunu dile getiren tesis yetkilileri, Dünya Kupası havasını yaşatmak için bölgede çocuklara ve ailelere yönelik aktiviteler sunacak. 4 bin Türk’ün yaşadığı ABD eyaletinde şimdiden büyük bir heyecan var.

