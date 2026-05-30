Aydın Kuşadası'ndaki Ege Port Limanı'na aynı gün 4 dev kruvaziyer gemisi birden yanaştı. Çoğunluğu ABD'li olan 9 bin 125 turist, Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi ve ilçe merkezini ziyaret etti. Sezonun açılmasıyla birlikte ilçedeki kruvaziyer ve turist hareketliliğinin artarak sürmesi bekleniyor.

Türkiye'nin önemli kruvaziyer destinasyonları arasında yer alan Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 kruvaziyer gemisi birden geldi.

Limana 4 dev gemi birden yanaştı! Yaklaşık 10 bin turist ilçeye akın etti

Ege Port Limanı'na Bermuda bayraklı "Enchanted Princess", Bahamalar bayraklı "Brilliance Of The Seas" ve "Marella Discovery 2" ile Malta bayraklı "Celestyal Discovery" yanaştı.

9 BİNDEN FAZLA TURİSTİN ÇOĞU ABD'Lİ

Gemilerle Kuşadası'na gelen 9 bin 125 turistin büyük bölümünü ABD'li yolcular oluşturdu. Turistlerin bir kısmı Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret ederken, diğerleri ilçe merkezinde gezerek alışveriş yaptı.

Öte yandan 28 Nisan'da ilçeye, "Odyssey of the Seas" adlı kruvaziyerle tek seferde 4 bin 600 yolcu gelmişti. Yaz sezonunun açılmasıyla turistik ilçeye gelen kruvaziyer sayılarında, önümüzdeki günlerde artış bekleniyor.

