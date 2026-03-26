Dünyanın en büyüklerinden! 4 bin yolcuyla Kuşadası'na geldi
Dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinden biri olarak gösterilen "Sun Princess", 4 bin 12 turistle Kuşadası'na yanaştı.
Gündem 51 dk önce
Dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinden "Sun Princess", 2026'daki ilk seferinde Kuşadası'na demirleyerek çoğunluğu ABD vatandaşı turistleri tarihi ve turistik yerlere taşıdı.
Dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinden biri olarak gösterilen "Sun Princess", Türk kara sularında demirledi.
ÇOĞUNLUK ABD VATANDAŞI
Kuşadası Ege Port Limanı'na demirleyen gemiden inen çoğunluğu ABD vatandaşı turistlerden bazıları İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti'ni gezdi, bazıları da kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.
2026'NIN İLK SEFERİ!
Paralian Deniz İşleri Yönetim Kurulu Başkanı Rengin Bülbül, dünyanın en büyük gemilerinden "Sun Princess" isimli kruvaziyerin 2026 yılındaki ilk seferini gerçekleştirdiğini belirtti.
