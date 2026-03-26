Dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinden biri olarak gösterilen "Sun Princess", 4 bin 12 turistle Kuşadası'na yanaştı.

ÇOĞUNLUK ABD VATANDAŞI

Kuşadası Ege Port Limanı'na demirleyen gemiden inen çoğunluğu ABD vatandaşı turistlerden bazıları İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti'ni gezdi, bazıları da kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

Dünyanın en büyüklerinden! 4 bin yolcuyla Kuşadasına geldi

2026'NIN İLK SEFERİ!

Paralian Deniz İşleri Yönetim Kurulu Başkanı Rengin Bülbül, dünyanın en büyük gemilerinden "Sun Princess" isimli kruvaziyerin 2026 yılındaki ilk seferini gerçekleştirdiğini belirtti.

