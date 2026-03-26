ABD First Lady’si Melania Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen Geleceği Birlikte Şekillendirme Küresel Koalisyonu Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Zirveye ABD yapımı insansı robot Figure 3 ile katılım sağlayan Trump, bu tür sistemlerin gelecekte günlük hayatın bir parçası olacağını belirtti. Robot ise Fransa First Lady’si Brigitte Macron dahil 40’tan fazla ülkeden gelen konuğu 11 dilde “Hoş geldiniz” diyerek karşıladı.

Melania Trump, eğitim araçlarına erişimi genişletmeyi ve çocukları dijital ortamlarda korumayı amaçlayan Geleceği Birlikte Şekillendirme Küresel Koalisyonu Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Beyaz Saray'daki zirveye ABD yapımı insansı robot Figure 3 ile katılan Trump, yapay zekâ destekli robotların her öğrencinin öğrenme hızına, bilgi seviyesine ve duygusal ihtiyaçlarına göre uyarlanmış eğitim verebileceğini söyledi.

Beyaz Sarayda bir ilk! Melania Trump zirveye insansı robotla katıldı

CBS News'e göre Trump, insan benzeri bir robot eşliğinde, bu tür sistemlerin günlük hayatın bir parçası olacağı bir geleceği anlattı. "Plato adında insansı bir eğitimci hayal edin," diyerek, çocuklara edebiyat, bilim, sanat ve tarihe anında erişim sağlarken eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilecek bir sistemi özetledi.

"EKONOMİK LİDERLİĞİ SÜRDÜRMENİN ANAHTARI"

Teknolojiye hakimiyeti, ABD'nin ekonomik liderliğini sürdürmenin anahtarı olarak nitelendiren Trump, inovasyon, verimlilik ve fikri mülkiyet alanlarındaki potansiyel kazanımlara dikkat çekti. Aynı zamanda Trump, yapay zekanın çocukların hayatına daha fazla entegre olmasıyla birlikte güvenliğin öncelikli olmaya devam etmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Söz konusu zirvede konuşmacı olarak yer alan ABD yapımı insansı robot Figure 3, Fransa liderinin eşi Brigitte Macron dahil 40’tan fazla ülkeden gelen konuğu11 dilde “Hoş geldiniz” diyerek karşıladı.

