Katıldığı bir toplantıda açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu, çocuklarının ‘sadece Başbakan’ın çocukları olması nedeniyle’ şiddete ve aşağılanmaya maruz kaldığını belirterek, “Çocuklara yönelik saldırıları her ne şekilde olursa olsun kınamalıyız” ifadelerinde bulundu.

İsrail Başbakanının eşi Sara Netanyahu, katıldığı bir toplantıda yaptığı pişkin açıklamalarla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Netanyahunun eşi çocuklarına yapılanlar yüzünden isyan etti: Babaları yüzünden...

NETANYAHU'NUN EŞİNDEN PİŞKİN AÇIKLAMALAR

Netanyahu, "Çocuklarım sadece Netanyahu’nun çocukları olduğu için aşağılanmaya ve şiddete maruz kaldılar. Çocuklara yönelik saldırıları ister yüz yüze olsun ister çevrimiçi olsun her ortamda kınamalıyız" ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun açıklamaları kısa sürede gündem olurken, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Netanyahunun eşi çocuklarına yapılanlar yüzünden isyan etti: Babaları yüzünden...

Netanyahu’nun sözleri, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik operasyonlarında hayatını kaybeden çocukları yeniden tartışma konusu haline getirdi. Yıllardır süren abluka ve özellikle 2023 Ekim’den bu yana yoğunlaşan saldırılar sonucunda binlerce sivilin ve çocuğun hayatını kaybettiği, bölgede hayatta kalan çocukların ise barınma, eğitim ve sağlık gibi en temel ihtiyaçlara erişimde ciddi zorluklar yaşadığı biliniyor.



Netanyahunun eşi çocuklarına yapılanlar yüzünden isyan etti: Babaları yüzünden...

Tepkilerin bir diğer nedeni ise bölgedeki son gelişmeler oldu. Geçtiğimiz günlerde İsrail-ABD’nin düzenlediği ortak saldırılarda İran’ın Minab kentindeki bir kız okulu hedef alınmış, olayda 165 çocuk hayatını kaybetmişti.

