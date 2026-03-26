Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın İran ile yürüttüğü istihbarat iş birliğini ABD’ye karşı bir 'şantaj' olarak kullandığını öne sürdü. Moskova’nın bu süreçte Ukrayna’yı da pazarlık konusu haline getirdiğini iddia eden Zelenskiy, konuya ilişkin elinde ‘İnkar edilemez kanıtlar’ olduğunu söyledi.

İngiliz basını Reuters’a konuşan Ukrayna lideri Zelenskiy Rusya'nın, İran'a yardım ederek elde ettiği istihbaratla ABD'ye şantaj yapmaya çalıştığını öne sürdü. Elinde Rusya-İran iş birliğine dair “inkar edilemez” kanıtlar bulunduğunu söyleyen Zelenskiy, Ukrayna askeri istihbaratının Rusya’nın İran’a veri akışını sürdürdüğünü tespit ettiğini belirtti.

RUSYA'NIN ABD İLE PAZARLIK YAPTIĞINI SAVUNDU

Orta Doğu’daki çatışmalarda kullanılan bazı İran insansız hava araçlarında Rus bileşenleri bulunduğunu da savunan Zelenskiy, Moskova’nın Washington’a “Ukrayna’ya istihbarat vermeyi bırakın, ben de İran’a vermeyeyim” mesajı ilettiğini ileri sürdü. Bu yaklaşımı “açık bir şantaj” olarak nitelendiren Zelenskiy, söz konusu teklifin kime iletildiğinin ise net olmadığını ifade etti.

Öte yandan Rusya, İran’a askeri destek verdiği yönündeki iddiaları reddederken, ABD de daha önce Moskova’dan bu yönde doğrudan yalanlama aldığını açıklamıştı.

Ukrayna, 2022’de başlayan savaşın ardından İran yapımı Şahed insansız hava araçlarının yoğun saldırılarına maruz kalırken, Zelenskiy yönetimi bu tehditlere karşı uluslararası iş birliğini artırmaya çalışıyor.

Kiev’in, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar başta olmak üzere Körfez ülkeleriyle savunma alanında temaslarını yoğunlaştırdığı belirtilirken, bu ülkelerle yapılacak muhtemel anlaşmaların hem insansız hava aracı üretimi için finansman sağlaması hem de Ukrayna’nın acil ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemlerinin teminine katkı sunması bekleniyor.

