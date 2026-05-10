Star'ın sevilen dizisi "Çirkin"in bu haftaki yedinci bölümüne Türk müziğinin usta isimlerinden Kamuran Akkor konuk oluyor. Süreyya Pera Sahnesi’nin bu haftaki konuğu Kamuran Akkor, yıllardır hafızalardan silinmeyen “Sev Yeter” şarkısını seslendirecek. Peki, Kamuran Akkor kimdir?

Yapımcılığını 25 Film’in üstlendiği “Çirkin”, 10 Mayıs Pazar akşamı yayımlanacak yedinci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Başrollerinde Derya Pınar Ak ile Çağlar Ertuğrul’un yer aldığı diziye bu hafta Türk müziğinin usta ismi Kamuran Akkor konuk olacak.



"Sev Yeter" şarkısını seslendirecek olan sanatçının performansı, bölüme nostaljik ve duygu yüklü anlar katacak.

Kamuran Akkor Çirkin dizisine konuk oldu! Kamuran Akkor kimdir?

28 Temmuz 1947 tarihinde dünyaya gelen Kamuran Akkor, Klasik Türk müziği yorumcusu Gönül Akkor'un kız kardeşidir. 10 kardeşli bir ailede. Annesi öğretmen babası gümrük amiriydi. 15 yaşında babasını kaybetti. Ablası Çakıl Gazinosunda çalışırken kendisini Berkant'a önermesiyle gazinoda şarkılar söylemeye başladı. 1967 yılından başlayarak, Sezen Cumhur Önal'ın sözlerini yazdığı Aşk Eski Bir Yalan, Kime Niyet Kime Kısmet, Seni Beklerim Öptüğün Yerde ve Reyhan şarkılarının yer aldığı 45'lik plaklarıyla ülke çapında üne kavuştu. Fecri Ebcioğlu ve Ülkü Aker ile de ortak çalışmalar yaptı.

Sonraki yıllarda pop müziğini bırakarak Klasik Türk müziği yorumculuğu yapmaya başladı. Kamuran Akkor, 80'li yıllarda Arabesk müzik'in popüler olduğu dönemde "Sev Yeter","Anadan Ayrı", "Bir Ateşe Attın Beni", "Bir Teselli Ver", "Üstüme Düşme Benim" gibi dönemin ruhuna uygun şarkıları başarıyla seslendirdi. Taner Şener'in yönlendirmesiyle bir dönem tiyatro ile de uğraştı.

Gazinoda çalışırken tanıştığı müzisyen eşi Vasfi Uçaroğlu 2011'de öldü. Oyuncu olan Cengiz Orhonlu'nun anneannesidir.





