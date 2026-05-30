Haziran ayına birkaç gün kala Kars'tan kar manzaraları geldi. Kars genelinde etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Merkeze bağlı Akdere köyü, Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimleri ve Allahuekber, Soğanlı ile Ağbaba Dağları'nın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.

Mayıs ayının sonunda Kars'a kar yağdı. Kentte etkili olan sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışıyla bazı köyler ile dağlar beyaza büründü.

AKDERE KÖYÜNE KAR YAĞDI

Besiciler karla beyaza bürünen dağların eteklerinde hayvanlarını otlattı. Merkeze bağlı Akdere köyü de karla kaplandı.

Haziran ayına 1 kala kar manzarası! Her yer bir anda beyaza büründü

SARIKAMIŞ'TA BEYAZ MANZARA

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü Sarıkamış ilçesinde de kar etkili oldu. İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Hamamlı köyüne kar yağdı.

Haziran ayına 1 kala kar manzarası! Her yer bir anda beyaza büründü

3 BÜYÜK DAĞ BEYAZA BÜRÜNDÜ

İlçeyi çevreleyen Allahuekber, Soğanlı ve Ağbaba Dağları'nın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar hayvanlarını otlatmak için meralara çıkardı. Bir yanda karlı dağlar, diğer yanda çiçek açmış meralar güzel görüntü oluşturdu.

Haziran ayına 1 kala kar manzarası! Her yer bir anda beyaza büründü

Haberle İlgili Daha Fazlası