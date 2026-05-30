Haziran ayına 1 kala kar manzarası! Her yer bir anda beyaza büründü
Haziran ayına birkaç gün kala Kars'tan kar manzaraları geldi. Kars genelinde etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Merkeze bağlı Akdere köyü, Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimleri ve Allahuekber, Soğanlı ile Ağbaba Dağları'nın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.
Mayıs ayının sonunda Kars'ta yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
- Sağanak yağışın kara dönüştüğü Kars'ta bazı köyler ve dağlar beyaza büründü.
- Merkeze bağlı Akdere köyü karla kaplandı ve besiciler hayvanlarını otlattı.
- Sarıkamış ilçesinde de kar etkili oldu.
- İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Hamamlı köyüne kar yağdı.
- Allahuekber, Soğanlı ve Ağbaba Dağları'nın zirveleri karla kaplandı.
- Vatandaşlar karlı dağlar ve çiçek açmış meraların oluşturduğu görüntüyü izledi.
Mayıs ayının sonunda Kars'a kar yağdı. Kentte etkili olan sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışıyla bazı köyler ile dağlar beyaza büründü.
AKDERE KÖYÜNE KAR YAĞDI
Besiciler karla beyaza bürünen dağların eteklerinde hayvanlarını otlattı. Merkeze bağlı Akdere köyü de karla kaplandı.
SARIKAMIŞ'TA BEYAZ MANZARA
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü Sarıkamış ilçesinde de kar etkili oldu. İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Hamamlı köyüne kar yağdı.
3 BÜYÜK DAĞ BEYAZA BÜRÜNDÜ
İlçeyi çevreleyen Allahuekber, Soğanlı ve Ağbaba Dağları'nın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar hayvanlarını otlatmak için meralara çıkardı. Bir yanda karlı dağlar, diğer yanda çiçek açmış meralar güzel görüntü oluşturdu.
