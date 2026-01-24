Survivor 2026’da 24 Ocak 2026 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümle birlikte yarışma tarihinde bir ilk yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının yanı sıra eski yarışmacılardan üçüncü bir takım (sarı takım) oluşturuldu. Sarı takım ayrı bir adada kalacağı ve bir süreliğine yarışmada kalacakları öğrenildi. Peki, Survivor 2026 sarı takımda kimler var?

24 Ocak 2026 tarihinde ekrana gelen Survivor bölümünde izleyicileri şaşırtan bir gelişme yaşandı. Programın sunucusu Acun Ilıcalı, yarışmaya dahil edilen yeni isimlerin mevcut takımlara eklenmeyeceğini açıklayarak üçüncü bir takımın kurulduğunu duyurdu. “Sarı takım” adıyla oluşturulan bu ekiple formatın nasıl olacağı merak ediliyor.

SURVİVOR 2026 SARI TAKIMDA KİMLER VAR?

Survivor 2026’nın 24 Ocak tarihli bölümünde açıklanan sarı takım, daha önce yarışmada iz bırakmış ve uzun süredir ekranda olmayan isimlerden oluşturuldu. Takımda, Doğuş, Barış Murat Yağcı, Tuğçe Melis Demir, Büşra Yalçın, Sercan Yıldırım, Osman Can, Nagihan Karadere, Nefise Karatay yer alıyor.

SURVİVOR 2026'DA YENİLİK

Survivor tarihinde ilk kez uygulanan bu formatla birlikte sarı takım, izleyiciler tarafından “All Star” niteliğinde bir ekip olarak yorumlandı. Daha önce final görmüş, bireysel performanslarıyla öne çıkmış yarışmacıların aynı takımda toplanması, Survivor 2026’yı önceki sezonlardan ayıran en önemli yeniliklerden biri oldu.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, 20 yıl sonra ilk kez 4 günlük Survivor Kupası mücadelesi olacak. Bu süreç boyunca üç takım olarak yarışılacak. Sarı takım 4 gün boyunca başka bir kampta yarışacak. 4 gün boyunca her güne ödül ve ceza sistemi olacak. 2. olan takım cezadan muaf olacak.

