Fenerbahçe, Edson Alvarez'in sakatlığı nedeniyle Göztepe karşısında görev alamayacağını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Edson Alvarez, Perşembe günü oynanan Aston Villa karşılaşmasında ağrıları bulunmasına rağmen takımımız adına fedakârlık yaparak forma giymiştir. Futbolcumuzun ağrılarının artması nedeniyle, sağlık ekibimizin değerlendirmesi ve teknik heyetimizin kararı doğrultusunda bu akşam oynayacağımız Göztepe karşılaşmasının maç kadrosunda yer almayacaktır." denildi.

