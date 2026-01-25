İzmir ekibi Göztepe, Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacakları mücadele öncesi iki ismin üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

Göztepe, Süper Lig'in 19. haftasındaki Fenerbahçe maçı öncesi üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Anthony Dennis ve Furkan Bayır'ın kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

GÖZTEPE'DE 5 EKSİK

Ege temsilcisinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takım oyuncularımızdan Anthony Dennis ve Furkan Bayır, üst solunum yolu enfeksiyonu salgını nedeniyle bu akşam Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşmanın maç kadrosundan çıkarılmıştır.

Ayrıca tedavisi devam eden oyuncumuz Alexis Antunes ile kart cezası bulunan Heliton ve Malcom Bokele, maç kadrosunda yer almayacaktır." denildi.

