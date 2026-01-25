Juventus’un transfer listesinde yer alan Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri için Sevilla’nın son anda devreye girmesi transferi kilitledi. Tecrübeli golcünün kararsızlığı İtalya yolu belirsizliğini sürdürüyor. Öte yandan eski hocası Julen Lopetegui ise Faslı yıldızdan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Fenerbahçe’nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri’nin Juventus’a transferi artık imza aşamasına yaklaşmışken, sürece eski takımı Sevilla’nın son anda müdahil olması dengeleri tamamen değiştirdi. Sarı-lacivertliler ile İtalyan devi arasında kulüp düzeyinde sorun kalmazken, En-Nesyri’nin kararsızlığı ve eski kulübünün baskısı transferde belirsizliği artırdı.

TRANSFER ÇIKMAZA GİRDİ

En-Nesyri’nin transfer sürecinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Juventus’a transfer olması beklenen Faslı golcü için eski kulübü Sevilla yeniden devreye girdi. Gianluca Di Marzio’nun haberine göre Fenerbahçe, En-Nesyri’yi Juventus’a satma konusundaki isteğini yineledi. Ancak Sevilla’nın oyuncu üzerindeki baskısı nedeniyle En-Nesyri’nin transfere son onayı vermediği belirtildi.

Haberde, Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini’nin İtalya’ya döndüğü ve görüşmelerin uzaktan sürdürüldüğü ifade edildi. Juventus’un Fenerbahçe ile kulüp düzeyinde herhangi bir problem yaşamadığı, sürecin tıkanmasının temel nedeninin En-Nesyri’nin kararsızlığı olduğu vurgulandı.

En-Nesyri’nin kararsızlığı ve eski kulübünün baskısı transferde belirsizliği artırdı

İSPANYOL BASINI DUYURDU

İspanyol basını ise Sevilla’nın En-Nesyri’yi yeniden kadrosuna katmak için harekete geçtiğini yazdı. Haberlere göre Faslı golcü, Sevilla’ya “Beni alın” mesajı gönderdi. Bu mesajın ardından Sevilla yönetiminin oyuncuya baskı yaparak beklemesini ve İspanya’ya muhtemel dönüşü değerlendirmesini istediği öne sürüldü.

FENERBAHÇE, SEVİLLA'YA SICAK BAKMIYOR

Bu gelişmelerin ardından Juventus’un daha fazla beklemeyeceği ve En-Nesyri’ye pazartesi gününe kadar süre tanıdığı iddia edildi. Sevilla cephesinde ise ekonomik sıkıntılar nedeniyle oyuncunun maaşının yalnızca küçük bir bölümünün karşılanabileceği, kalan kısmın Fenerbahçe tarafından ödenmesinin talep edileceği belirtildi. Ancak sarı-lacivertli yönetimin bu formüle sıcak bakmadığı öğrenildi.

Ayrıca Sevilla’nın satın alma opsiyonunu da düşünmediği, bu nedenle iki kulüp arasında anlaşma ihtimalinin yok denecek kadar az olduğu kaydedildi.

Bu sezon 25 maça çıkan Youssef En-Nesyri, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi

"BASKIYI KALDIRABİLECEK BİR KARAKTER"

La Gazzetta dello Sport'a konuşan ve En-Nesyri’yi övgü dolu sözlerle anlatan Lopetegui, “Çok iyi bir transfer. Teknik ve agresiftir, kafa toplarında çok iyidir. İtalyan futboluna çabuk uyum sağlar. Biz onu Sevilla’ya aldığımız zaman onun gibi birine ihtiyaç vardı. Geçiş oyununda çok iyidir” ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncunun karakterine de vurgu yaparak “Karakteri çok düzgün. Oturmuş bir kişiliği var.” dedi.

İspanyol teknik adam sözlerini “UEFA Kupası’nı kazandığımızda çok büyük katkısı vardı. İtalya onun için Türkiye’den çok daha iyi olacak. Öncelikle İspanyolca bildiğinden İtalyanca konuşanları anlayabilecek. Juventus çok büyük kulüp. Nasıl bir performans göstereceği önemli. Türkiye ile karşılaştırmamak lazım. Baskıyı kaldırabilecek bir karakter.” diyerek sürdürdü.

Youssef En-Nesyri hakkında eski teknik direktörü Julen Lopetegui’den dikkat çeken açıklamalar geldi

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 maça çıkan Youssef En-Nesyri, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası