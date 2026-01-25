İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Fatih Mahallesi’nde bulunan Fatih Parkı’nda meydana gelen çatışmada kurşunların hedefi olan 30 yaşındaki Aziz Devrim Akpehlivan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan iki kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi’nde bulunan Fatih Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla parkta oturan Aziz Devrim Akpehlivan'ın (30) yanına daha önceden aralarında husumet olan Ayaz M. ve arkadaşları geldi.

TARTIŞMA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Taraflar arasında tartışma yaşanırken, parktan çıktığı sırada Ayaz M. elindeki silahla Akpehlivan ve arkadaşlarına ateş etti. Bunun üzerine karşı tarafın da karşılık vermesiyle olay silahlı çatışmaya döndü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan çatışmada Akpehlivan, arkadaşı V.T. ve silahlı saldırıyı başlatan Ayaz M. yaralandı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekipleri, Aziz Devrim Akpehlivan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı V.T. ve Ayaz M. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri parka gelerek çalışma yaptı. Akpehlivan’ın cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

