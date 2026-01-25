İhlas Haber Ajansı
Cadde ortasında çırılçıplak! Vatandaş büyük tepki gösterdi
Samsun İlkadım’da psikolojik sorunları olduğu tahmin edilen bir kişi, caddede çıplak şekilde dolaşınca polis ve sağlık ekipleri alarma geçti. Şahıs, kısa sürede gözaltına alındı.
Samsun'da psikolojik rahatsızlıkları olduğu belirtilen bir kişi caddede çıplak dolaşınca polis tarafından gözaltına alındı.
- Samsun'da psikolojik rahatsızlıkları olduğu değerlendirilen bir kişi caddede çıplak dolaştı.
- Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- Uyarıları dikkate almayan şahsa polis tarafından pantolon giydirilerek kontrol altına alındı.
- Gözaltına alınan A.M. karakola götürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun’un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde sıra dışı bir olay yaşandı. Psikolojik rahatsızlıkları olduğu değerlendirilen A.M., caddede çıplak şekilde dolaşmaya başladı.
UYARILARA RAĞMEN DEVAM ETTİ
Durumu fark eden vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden ekipler, şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak A.M., ekiplerin uyarılarına rağmen uygunsuz davranışlarını sürdürdü.
PANTOLON GİYDİRİLDİ, GÖZALTINA ALINDI
Çevrede bulunan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Polis ekipleri, şahsa pantolon giydirerek kontrol altına aldı ve A.M.’yi gözaltına alarak karakola götürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
