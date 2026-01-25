Samsun İlkadım’da psikolojik sorunları olduğu tahmin edilen bir kişi, caddede çıplak şekilde dolaşınca polis ve sağlık ekipleri alarma geçti. Şahıs, kısa sürede gözaltına alındı.

Samsun’un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde sıra dışı bir olay yaşandı. Psikolojik rahatsızlıkları olduğu değerlendirilen A.M., caddede çıplak şekilde dolaşmaya başladı.

UYARILARA RAĞMEN DEVAM ETTİ

Durumu fark eden vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden ekipler, şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak A.M., ekiplerin uyarılarına rağmen uygunsuz davranışlarını sürdürdü.

PANTOLON GİYDİRİLDİ, GÖZALTINA ALINDI

Çevrede bulunan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Polis ekipleri, şahsa pantolon giydirerek kontrol altına aldı ve A.M.’yi gözaltına alarak karakola götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası