Atlas Çağlayan'ın annesinin feryadı yürek dağladı: Evladımı gözlerine kestirip, öldürdüler
Güngören’de "yan bakma" tartışması sonrası öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü, cinayet gününü anlattı. Olayın planlı bir saldırı olduğunu savunan acılı anne, sanıkların çocuk olarak yargılanmasına karşı çıkarak "Hak ettikleri cezayı alsınlar" çağrısında bulundu.
- Güngören'de, kafeden çıkan iki grup arasında "yan bakma" nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve 16 yaşındaki Atlas Çağlayan bıçaklanarak hayatını kaybetmiştir.
- Olayın faili olarak 15 yaşındaki E.Ç. sustalı bıçak kullanmakla suçlanmaktadır.
- Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, oğlunun saldırganlar tarafından hedef alındığını ve "yan bakma" iddialarının yalan olduğunu belirtmiştir.
- Acılı anne, katillerin "çocuk" olarak yargılanmamasını ve caydırıcı cezalar almasını talep ederek, bu tür olayların önüne geçilmesi gerektiğini vurgulamıştır.
İkinci Minguzzi vakası olarak gündeme gelen olayda, Güngören'de iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, E.Ç. (15) sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (16) yaralamıştı. Ağır yaralanan Atlas, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
"EVLADIMI GÖZLERİNE KESTİRDİLER"
A Haber'e konuşan acılı anne Gülhan Ünlü'nün açıklamaları yürekleri bir kez daha yaktı. Ünlü olay gününü şu ifadelerle anlattı:
"Oğlum olay günü 'Anne, arkadaşlarımın yanına gideceğim' dedi. Ardından bahsedilen kafeye gidiyorlar. Kamera kayıtlarını incelediğimde Atlas ve arkadaşlarının tamamının telefonlarıyla meşgul olduğunu, çevrelerinde olup bitene hiç bakmadıklarını gördüm. Ama o caniler, evladımı gözlerine kestirerek saldırıyorlar.
Caniler oğluma saldırarak göğsünden bıçaklıyorlar. Bana telefon geldiğinde koştura koştura olay yerine gittim, oğlumu yerde, kanlar içinde yatarken buldum.
Canilerin ifadelerinde yer alan, oğlumun onlara baktığı ve durup dururken saldırdığı yönündeki iddiaların tamamı yalandır. Benim oğlum ve arkadaşları kafede kendi hallerinde otururken, saldırıya uğrayan taraf olmuşlardır.
"ÇOCUK OLARAK YARGILANMASINLAR"
Katillerin hak ettiği cezayı almalarını isteyen acılı anne sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben hiçbir anne ve babanın susmasını istemiyorum. Bu canilerin hak ettikleri cezaları çekmelerini istiyorum. "Benim başıma gelmez" demeyelim; bu canilerin cezalandırılması için hep birlikte el ele vermemiz gerekiyor.
Bu canilerin çocuk olarak yargılanmasını istemiyorum. Çocuk dediğiniz masumlar toprağın altına giriyor.
Bizim yaşadığımız bu durum, herkesin başına gelebilir. Bu katillere yönelik caydırıcı bir ceza uygulanırsa, çocuk dediğimiz yaştaki bireyler ceplerinde kesici aletlerle bir insanın hayatına kıymaya cesaret edemez."