Güngören’de "yan bakma" tartışması sonrası öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü, cinayet gününü anlattı. Olayın planlı bir saldırı olduğunu savunan acılı anne, sanıkların çocuk olarak yargılanmasına karşı çıkarak "Hak ettikleri cezayı alsınlar" çağrısında bulundu.

İkinci Minguzzi vakası olarak gündeme gelen olayda, Güngören'de iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, E.Ç. (15) sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (16) yaralamıştı. Ağır yaralanan Atlas, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

"EVLADIMI GÖZLERİNE KESTİRDİLER"

A Haber'e konuşan acılı anne Gülhan Ünlü'nün açıklamaları yürekleri bir kez daha yaktı. Ünlü olay gününü şu ifadelerle anlattı:

Atlas'ın son anları...

"Oğlum olay günü 'Anne, arkadaşlarımın yanına gideceğim' dedi. Ardından bahsedilen kafeye gidiyorlar. Kamera kayıtlarını incelediğimde Atlas ve arkadaşlarının tamamının telefonlarıyla meşgul olduğunu, çevrelerinde olup bitene hiç bakmadıklarını gördüm. Ama o caniler, evladımı gözlerine kestirerek saldırıyorlar.

Atlas Çağlayan'ın annesinin feryadı yürek dağladı: Evladımı gözlerine kestirip, öldürdüler

Caniler oğluma saldırarak göğsünden bıçaklıyorlar. Bana telefon geldiğinde koştura koştura olay yerine gittim, oğlumu yerde, kanlar içinde yatarken buldum.

Canilerin ifadelerinde yer alan, oğlumun onlara baktığı ve durup dururken saldırdığı yönündeki iddiaların tamamı yalandır. Benim oğlum ve arkadaşları kafede kendi hallerinde otururken, saldırıya uğrayan taraf olmuşlardır.

"ÇOCUK OLARAK YARGILANMASINLAR"

Katillerin hak ettiği cezayı almalarını isteyen acılı anne sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben hiçbir anne ve babanın susmasını istemiyorum. Bu canilerin hak ettikleri cezaları çekmelerini istiyorum. "Benim başıma gelmez" demeyelim; bu canilerin cezalandırılması için hep birlikte el ele vermemiz gerekiyor.

Atlas Çağlayan'ın annesinin feryadı yürek dağladı: Evladımı gözlerine kestirip, öldürdüler

Bu canilerin çocuk olarak yargılanmasını istemiyorum. Çocuk dediğiniz masumlar toprağın altına giriyor.

Bizim yaşadığımız bu durum, herkesin başına gelebilir. Bu katillere yönelik caydırıcı bir ceza uygulanırsa, çocuk dediğimiz yaştaki bireyler ceplerinde kesici aletlerle bir insanın hayatına kıymaya cesaret edemez."

Haberle İlgili Daha Fazlası