Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit etmişlerdi! Adana'daki operasyonda 1 kişi tutuklandı
Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit edenlere yönelik soruşturma sürüyor. Adana'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.
- İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan bıçaklanarak öldürüldü.
- Cinayetin ardından Çağlayan'ın ailesine yönelik sosyal medyadan tehdit mesajları geldi.
- Aileyi tehdit edenlere yönelik operasyonlar Adana'ya uzandı.
- Adana'da sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
- Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.
- Cinayet zanlısı E.Ç. (15) ise daha önce yakalanıp tutuklanmıştı.
İstanbul’da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, acılı aileyi tehdit edenlere yönelik yürütülen operasyonlar Adana’ya da uzandı. Sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaparak aileyi tehdit ettiği öne sürülen 2 kişi, Adana’da gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sokak ortasında bıçaklanarak katledilmişti! Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul’un Güngören ilçesinde 14 Ocak’ta ‘yan bakma’ tartışması sonucu çıkan kavgada Atlas Çağlayan’ı bıçaklayarak öldüren E.Ç. (15), olayın ardından kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Cinayetin ardından Çağlayan’ın annesi ve ailesine yönelik tehdit mesajlarının gelmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında, aileyi tehdit edenlere yönelik operasyon düzenleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.