Geçtiğimiz hafta İstanbul Güngören'de iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Çağlayan'ın hastanedeki yürek yakan son anları ortaya çıktı.

14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, E.Ç. (15) sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (16) yaralamıştı. Ağır yaralanan Atlas, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

ZANLI TUTUKLANDI

Olayın ardından yakalanan şüpheli E.Ç., kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Sokak ortasında bıçaklanarak katledilmişti! Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'nin yüreğini yakan Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri de ortaya çıktı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın aktardığı bilgilere göre, Atlas Çağlayan için sağlık ekiplerine saat 20.20'de ihbar düştü. Ekipler, ihbarın ardından 10–12 dakika içinde olay yerine ulaştı. Olay yerinde yaklaşık 9 dakika boyunca ilk müdahale yapıldı. Saatler 20.40'ı gösterdiğinde Atlas Çağlayan hastaneye sevk edildi.

HASTANEYE GETİRİLDİĞİNDE YAŞIYORDU

Karataş'ın anlattığına göre hastaneye getirildiği anlarda hayatta olduğu görülen Atlas'ı acil serviste adeta bir sağlık ordusu karşıladı. Sedye üzerinde hastaneye alınır alınmaz bir doktor tarafından kalp masajına başlandı. Ardından Atlas Çağlayan, vakit kaybedilmeden acil kalp ameliyatına alındı.

Kalp ameliyatının tam 3 saat sürdüğü belirtilirken, Atlas Çağlayan'ın bu süre boyunca hastanede hayat mücadelesi verdiği ifade edildi. Saatler 23.45'i gösterdiğinde Atlas kalbine isabet eden bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybetti.

