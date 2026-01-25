Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlar farklı değerlendirmelerde bulundu. Naci Görür “tehlike yok” derken Osman Bektaş ise uzun vadeli risk vurgusu yaptı.

6 Şubat felaketinde ağır yara alan illerin başında gelen Gaziantep’te merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4.1 büyüklüğündeki deprem bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. AFAD, depremin saat 19.13’te meydana geldiğini duyururken, sarsıntının çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi.

UZMANLARDAN KRİTİK DEĞERLENDİRME

Sarsıntının ardından iki önemli deprem uzmanından dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Prof. Dr. Naci Görür, depremin Ölü Deniz Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini belirterek, “Bu deprem 2023 Şubat depremlerinin artçısı olarak kabul edilebilir. Bölgenin enerjisi daha önce büyük ölçüde boşaltıldığı için şu anlık tehlike yok” dedi.

OSMAN BEKTAŞ: DEPREM TEHLİKESİ ARTTI

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ise farklı bir noktaya dikkat çekti. Bektaş, 6 Şubat 2023’teki 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık depreminin ardından oluşan stres transferinin Amik Ovası, Hatay ve Gaziantep–Nurdağı hattını yeniden yüklediğini vurgulayarak, bu bölgelerde deprem tehlikesinin arttığını ifade etti.

Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbarın alınmadığını bildirirken, bölgedeki sismik hareketliliğin yakından takip edildiği kaydedildi.

